В Перми объявили о поиске 15-летней девушки, пропавшей неделю назад

В Перми волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Шимановских. Девушка пропала 7 апреля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, говорится на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
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