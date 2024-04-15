В Перми объявили о поиске 15-летней девушки, пропавшей неделю назад

В Перми волонтеры разыскивают 15-летнюю Карину Шимановских. Девушка пропала 7 апреля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, говорится на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».