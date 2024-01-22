За прошедшую неделю с улиц Архангельска вывезли восемь тысяч тонн снега

С 15 по 21 января «Мезенское дорожное управление» отработало 135 обращений горожан, касающихся уборкиТакже за прошедшую неделю специалисты «МДУ» использовали 525 тонн противогололедных материалов и вывезли с улиц города 8100 тонн снега.
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