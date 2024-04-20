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Боец рассказал, как под Харьковом военные ВСУ маскируются под гражданских

Боец рассказал, как под Харьковом военные ВСУ маскируются под гражданских

Украинские военные, работающие на харьковском направлении, маскируются под гражданских: переодеваются и используют автомобили простых людей, сообщил командир артиллерийского подразделения ВС России в разговоре с РИА Новости.

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