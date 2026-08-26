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Пуговицы выдавали все о владельце: как раньше по ним определяли происхождение и достаток

Пуговицы выдавали все о владельце: как раньше по ним определяли происхождение и достаток

Сегодня пуговица – это в первую очередь функциональный предмет, выполняющий роль застежки. А еще пару столетий назад она была показателем статуса, пропуском, удостоверением личности и даже эквивалентом денег.

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