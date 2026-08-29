«Существенная потеря»: Гатиятулин — о дисквалификации Миллера на старте сезона

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подтвердил, что защитник Митчелл Миллер пропустит два стартовых матча нового сезона КХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
- АЛ «На восстановлени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым