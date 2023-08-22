«Светлые эльфы» против «варварства и дикости»: многовековое неприятие России Западом

Противостояние, которому несколько веков – противостояние Запада и России. Почему при единстве расы, христианской веры, места проживания (Европейский континент в узком смысле, Евразия – в широком), при самопозиционировании России как европейской державы Европа к России относилась как минимум настороженно, как максимум – враждебно? Десятки локальных вооружённых конфликтов, множество войн, антирусские «крестовые походы» с огнём и мечом – всё это было в прошлом и это же происходит сейчас.