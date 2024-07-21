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«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?

«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?

Идеально чистые улицы с тротуарами, усыпанными лепестками сакуры, захватывающие дух виды на вулкан и храмы, где исполняются все желания, строгие правила и свежайшие морепродукты — многие туристы годами откладывали поездку в Японию, считая ее одной из самых дорогих стран мира.

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