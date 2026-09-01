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Царьград

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В Батуми жители побили зонтиком участниц акции против России

В Батуми жители побили зонтиком участниц акции против России

Двух участниц антироссийской акции в центре Батуми побили женщины.В центре Батуми произошла драка между двумя участницами акции против России и местными жительницами.

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