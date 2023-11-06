Друг Ванги раскрыл правду о ее предсказаниях: «Вот что она хотела донести!» Елена ГалицкаяЛегендарная Ванга, известная своими таинственными предсказаниями, остается объектом интереса и дискуссий даже после своей смерти.
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