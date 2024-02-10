В Газе атакован сектор Рафах

Израильская армия сегодня обстреливает сектор Рафах в южной части сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал армии подготовить "план эвакуации" для сотен тысяч гражданских лиц в этом районе перед возможным наземным наступлением.
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