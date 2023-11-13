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Спички - не игрушка

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НАТО угрожает блокадой Калининграду и Санкт-Петербургу

НАТО угрожает блокадой Калининграду и Санкт-Петербургу

Самый «миролюбивый» на планете блок НАТО продолжает открыто угрожать России. 9 ноября в интервью литовской телерадиокомпании LRT командующий сил НАТО в Литве датчанин, полковник Петер Нильсен.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
идиот, а есть вопрос к нашим, а почему мы не выкатываем хотя бы ноты на каждое дебильное выступление, это всё таки официальное лицо из нато?, дебильное правда, но тем не менее.
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13 час.

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