Что такое диета Хашимото

В современном мире кратковременные диеты постепенно уходят на второй план, а люди ищут системы правильного питания, которые позволят не только поддерживать фигуру в форме, но и одновременно заботиться о здоровье.
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