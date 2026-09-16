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«Мотор отказал в полете»: Соседов раскрыл последние планы Евгения Броневицкого

«Мотор отказал в полете»: Соседов раскрыл последние планы Евгения Броневицкого

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о последних планах одного из основателей ансамбля «Поющие гитары» Евгения Броневицкого, который скончался на 82-м году жизни.

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