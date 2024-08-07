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Блинкен: США продолжат защищать Израиль от атак террористов и их покровителей

Блинкен: США продолжат защищать Израиль от атак террористов и их покровителей

Соединенные Штаты продолжат защищать Израиль от атак террористов и их покровителей. Соответствующее заявление сделал руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен, информирует ТАСС.

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федор
Розорная пиндосовская жидяра.
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