Блинкен: США продолжат защищать Израиль от атак террористов и их покровителей

Соединенные Штаты продолжат защищать Израиль от атак террористов и их покровителей. Соответствующее заявление сделал руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен, информирует ТАСС.
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