Топалов откровенно признался, что чуть не потерял Тодоренко из-за серьезной проблемы

Певец Влад Топалов в недавнем интервью рассказал, что раньше серьезно злоупотреблял спиртными напитками, выпивая часто и без какой-либо меры, порой даже оказываясь не в состоянии вспомнить, что произошло накануне, и из-за его пьянства будущая супруга, телеведущая Регина Тодоренко была готова уйти от него.