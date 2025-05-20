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Топалов откровенно признался, что чуть не потерял Тодоренко из-за серьезной проблемы

Топалов откровенно признался, что чуть не потерял Тодоренко из-за серьезной проблемы

Певец Влад Топалов в недавнем интервью рассказал, что раньше серьезно злоупотреблял спиртными напитками, выпивая часто и без какой-либо меры, порой даже оказываясь не в состоянии вспомнить, что произошло накануне, и из-за его пьянства будущая супруга, телеведущая Регина Тодоренко была готова уйти от него.

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