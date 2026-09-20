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ТАСС

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Все УИК Алчевска после угрозы атак БПЛА открылись для голосования

Все УИК Алчевска после угрозы атак БПЛА открылись для голосования

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Все участковые избирательные комиссии (УИК) в Алчевске Луганской Народной Республики после угроз атак БПЛА в субботу открылись для голосования на выборах в Госдуму, сообщила глава избиркома республики Марианна Сумская.

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