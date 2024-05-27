«Награждаем за личный вклад»: Приморье – в лидерах по поддержке СВО

Власти Приморья традиционно наградили тех, кто внес вклад в ход специальной военной операции. Благодарственное письмо и медаль «Волонтеру России» получили руководитель ООО «КД Восток» Данил Григорьев и учредитель ООО «Хабаровск-Базис» Дмитрий Оноприенко, сообщает PRIMPRESS.
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