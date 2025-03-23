Разработчики переносят Tornado Cash в тестовую сеть MegaETH

Разработчик под псевдонимом Gunboats перенёс протокол микширования криптовалют Tornado Cash, изначально созданный для сети Ethereum, в публичную тестовую сеть нового блокчейна MegaETH, способного обрабатывать до 20 000 транзакций в секунду.
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