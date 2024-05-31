В Смоленске кинотеатр «Октябрь» станет «Союзным домом»

Здание планируют использовать как площадку для укрепления отношений Беларуси и России Во время отчета о работе правительства Смоленской области в 2023 году на очередном заседании Смоленской областной Думы губернатор Василий Анохин рассказал о развитии отношений с Республикой Беларусь.
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