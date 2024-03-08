Путин поздравил россиянок с 8 Марта: главное за сутки

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Владимир Путин поздравил жительниц России с Международным женским днем, США разочаровались в стратегии Владимира Зеленского, а в Великобритании заявили о готовности закупить дроны для ВСУ.
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