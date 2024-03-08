ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

13 подписчиков

Путин поздравил россиянок с 8 Марта: главное за сутки

Путин поздравил россиянок с 8 Марта: главное за сутки

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Владимир Путин поздравил жительниц России с Международным женским днем, США разочаровались в стратегии Владимира Зеленского, а в Великобритании заявили о готовности закупить дроны для ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх