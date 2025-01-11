«Написала 200 песен и только один хит её прославил…» Трагическая судьба автора хита «Позови меня с собой» -Татьяны Снеженой

Оглавление Как все начиналось? "Талантливая звездочка" Приветствуем! Яндекс-картинки Трагическая судьба Татьяны Печёнкиной, автора хита "Позови меня с собой", стала символом таланта, яркой вспышки, оборвавшейся слишком рано.
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