«Написала 200 песен и только один хит её прославил…» Трагическая судьба автора хита «Позови меня с собой» -Татьяны Снеженой

Оглавление Как все начиналось? "Талантливая звездочка" Приветствуем! Яндекс-картинки Трагическая судьба Татьяны Печёнкиной, автора хита "Позови меня с собой", стала символом таланта, яркой вспышки, оборвавшейся слишком рано.