ВОЗ предупредил о рисках жары: инфаркты и инсульты учащаются

Экстремальная жара в Европе увеличила риски тепловых ударов, инфарктов и инсультов. Руководитель ВОЗ по Европе Ханс Клюге отметил значительное воздействие жары на сердечно-сосудистую систему и обострение хронических заболеваний.
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