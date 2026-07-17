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Царьград

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ВОЗ предупредил о рисках жары: инфаркты и инсульты учащаются

ВОЗ предупредил о рисках жары: инфаркты и инсульты учащаются

Экстремальная жара в Европе увеличила риски тепловых ударов, инфарктов и инсультов. Руководитель ВОЗ по Европе Ханс Клюге отметил значительное воздействие жары на сердечно-сосудистую систему и обострение хронических заболеваний.

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