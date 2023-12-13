Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 698 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Медведев
    Лишить эту жирную свинью не только имущества, но и гонораров, гражданства, и не пускать в страну пожизненно.SHOT: писателя Бы...
  • Евгений Катков
    ... про украденные пенсии он ни что не сказал?Медведев: «Единая...
  • Виктор Васильев
    Дура директор школы. Ее надо со школы гнать в шею.Директор школы в ...

Доходы соцсети X от рекламы упали на треть в 2023 году

Доходы соцсети X от рекламы упали на треть в 2023 году

Социальная сеть Х по итогам текущего года получит приблизительно 2,5 миллиарда долларов доходов от рекламы, что ощутимо меньше заработков от рекламы в 2022 году – тогда соцсеть, называвшаяся Twitter, заработала 4 миллиарда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх