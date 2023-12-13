Доходы соцсети X от рекламы упали на треть в 2023 году

Социальная сеть Х по итогам текущего года получит приблизительно 2,5 миллиарда долларов доходов от рекламы, что ощутимо меньше заработков от рекламы в 2022 году – тогда соцсеть, называвшаяся Twitter, заработала 4 миллиарда.
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