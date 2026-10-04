Владимир Путин расставил приоритеты для депутатов Госдумы IX созыва

На первом пленарном заседании Госдумы IX созыва Президент РФ Владимир Путин обратился к новой фракции «Единой России» и депутатскому корпусу в целом, подчеркнув необходимость раскрытия потенциала всех российских регионов.
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