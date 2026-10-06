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В четыре месяца осталась с дочерью и падала в голодные обмороки: как Алёна Яковлева одна растила наследницу двух актёрских династий

В четыре месяца осталась с дочерью и падала в голодные обмороки: как Алёна Яковлева одна растила наследницу двух актёрских династий

Когда Алёна Яковлева уходила от Кирилла Козакова, их дочери Маше было всего четыре месяца. Ребёнок — на руках, вещи — в детской коляске, рядом бежит собака.

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