Доцент Соболева: дешевле всего лечить зубы в Тульской и Тверской областях

Высокие цены на лечение зубов в клиниках Москвы способствуют "медицинскому туризму" москвичей в другие субъекты РФ, где стоимость стоматологических услуг гораздо ниже, сообщила доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева и перечислила такие регионы.
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