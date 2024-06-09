Доцент Соболева: дешевле всего лечить зубы в Тульской и Тверской областях

Высокие цены на лечение зубов в клиниках Москвы способствуют "медицинскому туризму" москвичей в другие субъекты РФ, где стоимость стоматологических услуг гораздо ниже, сообщила доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева и перечислила такие регионы.