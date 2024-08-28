В Steam и на консолях выпустили сразу четыре игры серии Castlevania, которые никогда не выходили на PCKonami внезапно анонсировала и сразу же выпустила сборник классических игр Castlevania Dominus Collection, в который вошли сразу четыре игры серии.
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