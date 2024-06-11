Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему мы никуда не торопимся по Украине?

Почему мы никуда не торопимся по Украине?

Юрий Кот Вспомнился анекдот про двух Быков, которые медленно спускались с горки.   Для Украины массово идут международные поражения и тревожные звоночки.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ирландцы  были первыми  в  Америке белыми рабакми без всяких прав
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6 час.
Алатырка
десантники из 98-й Свирской дивизии и другими подразделениями группировки «Север»  совместно с подразделением  &quot;Ахмат&quot; МО РФ освободили от противника пограничное село Рыжевка в Сумской области. Вот так правильно было бы сказать.
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5 час.
Игорь Васиков
Господь любит Россию. Через испытания очищает и укрепляет её. Быть добру!
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3 час.

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