Юрий Кот Вспомнился анекдот про двух Быков, которые медленно спускались с горки. Для Украины массово идут международные поражения и тревожные звоночки.
Почему мы никуда не торопимся по Украине?
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Владимир Алтайцев
Ирландцы были первыми в Америке белыми рабакми без всяких прав
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6 час.
Алатырка
десантники из 98-й Свирской дивизии и другими подразделениями группировки «Север» совместно с подразделением "Ахмат" МО РФ освободили от противника пограничное село Рыжевка в Сумской области. Вот так правильно было бы сказать.
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5 час.
Игорь Васиков
Господь любит Россию. Через испытания очищает и укрепляет её. Быть добру!
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3 час.
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