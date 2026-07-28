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Русская весна

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США покинули заседание ООН во время выступления Франции по Украине

США покинули заседание ООН во время выступления Франции по Украине

США покинули заседание ООН во время выступления Франции по Украине. Этот демарш на Совбезе обострил разногласия и публичный спор из-за голосования США против продления мандата главы ООН по правам человека после того, как Франция сравнила позицию США с позицией России, Северной Кореи и других авторитарных государств, пишет France24.

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