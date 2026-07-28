США покинули заседание ООН во время выступления Франции по Украине. Этот демарш на Совбезе обострил разногласия и публичный спор из-за голосования США против продления мандата главы ООН по правам человека после того, как Франция сравнила позицию США с позицией России, Северной Кореи и других авторитарных государств, пишет France24.