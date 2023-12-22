Призывные письма вручили прямо на церемонии приёма гражданства РФ. Всех это ждет

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Они наверное после получения повестки радовались что поедут на СВО защищать новую родину
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14 час.
star
страна большая,разбегутся,как крыса,все это игра и сказать по правде,меня не устраивает.Дайте статистику -сколько этих граждан на СВО?или только поставили на учет и все
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13 час.
СТАРУХА ШАПОКЛЯК
Они не поедут на СВО,про то пойдут по призыву,как срочники.
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11 час.

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