Призывные письма вручили прямо на церемонии приёма гражданства РФ. Всех это ждет

Avia.pro - Новости Торжественная Церемония с Неожиданным Концом В Санкт-Петербурге, в здании полиции Калининского района, состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию в гражданство России группы мужчин из соседних государств.
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