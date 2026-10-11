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За рулем

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Brembo Greenance Plus: тормоза, которые почти не пылят

Brembo Greenance Plus: тормоза, которые почти не пылят

Приближение в EC стандарта Euro 7 ужесточает требования не только к выхлопу, но и к частицам, которые образуются при торможении.

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