Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП из-за нехватки техники

Военный обозреватель Дэвид Экс в публикации для Forbes рассказал про создание украинскими войсками импровизированных БМП В публикации сказано, что из-за нехватки боевых машин пехоты солдаты ВСУ массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, передвигающиеся с крайне низкой скоростью и имеющие один пулемет.
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