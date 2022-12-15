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Кузьменко забил победный буллит и сделал передачу в матче против «Калгари». У него 26 очков в 28 играх сезона

Кузьменко забил победный буллит и сделал передачу в матче против «Калгари». У него 26 очков в 28 играх сезона

Андрей Кузьменко сделал передачу и забил победный буллит в матче против «Калгари» (4:3 Б). Теперь на счету нападающего «Ванкувера» 26 (13+13) баллов в 28 играх сезона НХЛ.

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