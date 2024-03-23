Проблемы и нюансы "санитарной зоны". Почему всё не так просто, как кажется?

ПРОСТО О СЛОЖНОМ В жизни так бывает, что часто сказать намного проще, чем сделать. А когда начинаешь это делать, приходится решать еще массу нюансов, и в результате сам объем выполняемой задачи существенно увеличивается.
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