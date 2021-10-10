По данным «СЭ», сменщиком Марко Николича в «Локомотиве» может стать Маркус Гисдоль. 52-летний немецкий специалист ранее был ассистентом Ральфа Рангника в «Шальке», возглавлял «Хоффенхайм» (спас от вылета, затем 9-е и 8-е места), «Гамбург» и «Кельн».