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Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

Гисдоль — основной кандидат на пост главного тренера «Локомотива»

По данным «СЭ», сменщиком Марко Николича в «Локомотиве» может стать Маркус Гисдоль. 52-летний немецкий специалист ранее был ассистентом Ральфа Рангника в «Шальке», возглавлял «Хоффенхайм» (спас от вылета, затем 9-е и 8-е места), «Гамбург» и «Кельн».

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