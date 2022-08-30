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Симоньян ответила на угрозы "Азова" в расправе

Симоньян ответила на угрозы "Азова" в расправе

АРГАРИТА СИМОНЬЯН.ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала появление угрозы со стороны батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) расправиться с ней и с ее детьми.

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