Главное — помнить, что мы держимся друг за друга. Крым — это наш общий дом, наша крепость, и пока мы вместе, никакая буря нам не страшна ✊ тест тест.
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Главное — помнить, что мы держимся друг за друга. Крым — это наш общий дом, наша крепость, и пока мы вместе, никакая буря нам не страшна ✊ тест тест.