Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А мигрантрв? Тоесть укры будут "африканцами"?Киевский демограф...
  • Александр Шипилов
    Путин пригласи хуситов!!!!!!!!!!Украина ударила п...
  • Александр Пятнистый
    не до Львова, а до выгребной ямы и в ней ихтопитьУкраина ударила п...

Киевский демограф дала прогноз на численность населения Украины через 10 лет

Киевский демограф дала прогноз на численность населения Украины через 10 лет

Директор Института демографии и социальных исследований  Национальной Академии наук Украины Элла Либанова сделала прогноз, что в 2033 году на Украине в пределах границ 1991 года будут проживать 30-35 млн человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Андросов
А где она нацию увидела? Стадо ублюдков, не более. Нет такой нации украинец, это всего лишь топонимическое название.
Ответить
12 час.
Narvalroz Евгений
Полная утилизация и пустая территория. Это и есть денацификация и демилитаризация.
Ответить
9 час.
Eduard
А мигрантрв? Тоесть укры будут &quot;африканцами&quot;?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх