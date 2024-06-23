Киевский демограф дала прогноз на численность населения Украины через 10 лет

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной Академии наук Украины Элла Либанова сделала прогноз, что в 2033 году на Украине в пределах границ 1991 года будут проживать 30-35 млн человек.
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