Учёные нашли связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Специалисты Кембриджского университета пришли к выводу, что рыжеволосые люди живут дольше остальных.Масштабное исследование, проведённое в 2020 году, указывает на связь между цветом волос и продолжительностью жизни.
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