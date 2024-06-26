Как планшет HUAWEI MatePad 11,5"S раскрывает креативность

Мир активно движется в сторону цифровизации, грань между привычным физическим искусством и тем, которое нельзя пощупать руками, становится все тоньше — редкая выставка современного искусства сегодня обходится без визуальных инсталляций на больших экранах, которые материальны и нематериальны одновременно.