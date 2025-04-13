В Чехии продают самосвал-сельхозник на шасси УАЗ «Профи»

В небольшом городке Градец-Кралове готовы расстаться с российским вездеходом 2022 года выпуска. Этот УАЗ «Профи» ввезен в Европу официально до санкций, а самосвальную установку с трёхсторонней разгрузкой установил чешский дилер.
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