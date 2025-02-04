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Главы МИД пяти арабских стран выступили против планов переселения из Газы

Главы МИД пяти арабских стран выступили против планов переселения из Газы

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа.

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