Главы МИД пяти арабских стран выступили против планов переселения из Газы

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа.