Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем / © Visual Capitalist На инфографике выше представлены страны, отчитавшиеся перед Всемирным банком в рамках статистики международной задолженности (International Debt Statistics).
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