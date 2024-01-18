Страна и люди
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Страна и люди

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Россия приняла решение денонсировать соглашение о рыболовстве с Британией

Россия приняла решение денонсировать соглашение о рыболовстве с Британией

Правительство России решило денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве Правительство 18 января рассмотрит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, которое позволяло британским судам вести промысел в определенных зонах Баренцева моря Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Россия собирается денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена СССР в 1956 году, говорится в сообщении на сайте правительства.

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