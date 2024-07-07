Анастасии Решетовой снова досталось от психолога

Вероника Степанова совершенно не боится суда с моделью Анастасией Решетовой. Последние события в жизни Алсы окружились скандалом, когда стало известно, что певица подала на развод из-за измены мужа Яна Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.
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