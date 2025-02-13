Хегсет: США считают, что беседа Трампа и Путина поспособствует миру на Украине

Администрация Соединенных Штатов считает, что состоявшаяся накануне телефонная беседа американского президента Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным поспособствует установлению продолжительного мира на Украине.
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