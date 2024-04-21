У села Киранц Тавушской области Армении выступающие против решения властей о делимитации границы с Азербайджаном местные жители намерены продолжить и ночью перекрывать автомобильную трассу.
Жители села Киранц в Армении продолжат и ночью блокировать автомобильную дорогу
Комментарии
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АндрейБорков
Что можно сказать по этому поводу? Армяне теперь пусть свое несогласие с тем, что решил Пашинян(армянский главнюк) выражают как хотят, лучше всего - шевелением большого пальца левой ноги в сапоге. Все остальное будет караться по нормам Азербайджана(резать армян) или по нормам НеДоЕвросоюза(современная Армения) - давить, стрелять и опускать. Повезло армянам, несказанно повезло, искренне рад за них. Слава Богу Россия из этого гадюшника уходит, пусть сами разбираются.
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