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Представитель генсека ООН Хак заявил о важности изучения прогресса, которого можно достичь в требованиях РФ по зерновой сделке

Представитель генсека ООН Хак заявил о важности изучения прогресса, которого можно достичь в требованиях РФ по зерновой сделке

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости изучить, какой прогресс можно достигнуть в осуществлении требований РФ в контексте зерновой сделки.

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