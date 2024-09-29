Риелторы объяснили рост цен на аренду квартир в Москве: виноваты Белгород и Курск

Чтобы снять квартиру в центре столицы необходимо иметь на руках около 300 тысяч рублей. Резкий рост цен на аренду жилья в Москве риелторы объясняют обострением ситуации в приграничных регионах, таких как Белгородская и Курская области, подвергшихся обстрелам.