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Риелторы объяснили рост цен на аренду квартир в Москве: виноваты Белгород и Курск

Риелторы объяснили рост цен на аренду квартир в Москве: виноваты Белгород и Курск

Чтобы снять квартиру в центре столицы необходимо иметь на руках около 300 тысяч рублей. Резкий рост цен на аренду жилья в Москве риелторы объясняют обострением ситуации в приграничных регионах, таких как Белгородская и Курская области, подвергшихся обстрелам.

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