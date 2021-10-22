Сегодня в Британии, как и в позднем СССР – искусственно создан дефицит. С какой целью?

Закон и ПорядокПолитикаСегодня в Британии, как и в позднем СССР – искусственно создан дефицит. С какой целью? Слушала по этому поводу мнение одного экономиста, который сравнил нынешнюю Британию с поздним СССР.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikita KopitovТак было ещё, перед февральским переворотом в России 1917 года, цель, вызвать недовольство народа и поднять его на беспорядки(сценарии не меняются-узнать бы, кто их пишет и воплощает в жизнь)Михаил СтепанченкоНе надо сравнивать с СССР. Это далеко не одно и то же. Дефицит создан не искусственно, а вследствие выхода из ЕС. Если в двух словах- холопы покинули хозяев, работать некому.Альбина КолесниковаВот я также думаю, холопы покинули своих хозяев.Леонид РусиКонечно нашей стране все завидуют и по этой же причине... многие ненавидят. Качаем нефть, газ, электроэнергию... Добываем ископаемые и лес, ловим рыбу... у нас ресурсы. А им нужно произвести, а потом ещё и продать... А нам не надо производить и продавать... Газ течёт по трубам, а баксы сами складываются в банку.Сергей ЛобченкоСогласен. Только непонятно почему больше в англососовские банки, а не свои.Леонид РусиАнглийские банки не разглашают сведения о вкладчикахВЛВиталий ЛитвиновНо Серёже Лобченко, как своему человеку нашептали.Комментировать
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